Зеленський про посилення ударів РФ: нуль реальної реакції світу, Путін сміється зі Заходу

Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про посилення ударів РФ: нуль реальної реакції світу, Путін сміється зі Заходу

“Абсолютна більшість мішеней – цивільні обʼєкти, звичайна інфраструктура. І на жаль, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається".

Зеленський про посилення ударів РФ: нуль реальної реакції світу, Путін сміється зі Заходу
Фото: Сайт президента

Росія збільшує масштаб ударів по Україні, а рівнозначної реакції світу на це не має і очільник Кремля Володимир Путін просто сміється з мовчання Заходу.

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що триває ліквідація наслідків сьогоднішнього російського удару по Україні – це масований удар, і росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. 

“Абсолютна більшість мішеней – цивільні обʼєкти, звичайна інфраструктура. І на жаль, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь”, ‒ зазначив він. 

Зеленський додав, що Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. “Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію та передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді”, ‒ підкреслив президент.

  • Унаслідок російської атаки сьогодні на Львівщині загинули чотири людини, і серед них одна дитина. У Запорізькій області один загиблий, відомо про 18 поранених.
  • Всього ворог задіяв 53 ракети, зокрема аеробалістичні, та кілька хвиль ударних дронів – усього майже 500 ударних безпілотників, із них близько 250 – це “шахеди”. Майже 40 ракет різних типів і майже 450 безпілотників збили.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies