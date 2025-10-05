Зеленський про посилення ударів РФ: нуль реальної реакції світу, Путін сміється зі Заходу

“Абсолютна більшість мішеней – цивільні обʼєкти, звичайна інфраструктура. І на жаль, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається".

Росія збільшує масштаб ударів по Україні, а рівнозначної реакції світу на це не має і очільник Кремля Володимир Путін просто сміється з мовчання Заходу.

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що триває ліквідація наслідків сьогоднішнього російського удару по Україні – це масований удар, і росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі.

“Абсолютна більшість мішеней – цивільні обʼєкти, звичайна інфраструктура. І на жаль, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь”, ‒ зазначив він.

Зеленський додав, що Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. “Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію та передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді”, ‒ підкреслив президент.