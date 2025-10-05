Зеленський про посилення ударів РФ: нуль реальної реакції світу, Путін сміється зі Заходу

Росія збільшує масштаб ударів по Україні, а рівнозначної реакції світу на це не має і очільник Кремля Володимир Путін просто сміється з мовчання Заходу.
Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.
Він зазначив, що триває ліквідація наслідків сьогоднішнього російського удару по Україні – це масований удар, і росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі.
“Абсолютна більшість мішеней – цивільні обʼєкти, звичайна інфраструктура. І на жаль, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь”, ‒ зазначив він.
Зеленський додав, що Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. “Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію та передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді”, ‒ підкреслив президент.
- Унаслідок російської атаки сьогодні на Львівщині загинули чотири людини, і серед них одна дитина. У Запорізькій області один загиблий, відомо про 18 поранених.
- Всього ворог задіяв 53 ракети, зокрема аеробалістичні, та кілька хвиль ударних дронів – усього майже 500 ударних безпілотників, із них близько 250 – це “шахеди”. Майже 40 ракет різних типів і майже 450 безпілотників збили.