20 окремий полк безпілотних систем К-2 масштабували до бригади, повідомив 6 жовтня його командир Кирило Верес. Він сказав, що торік відмовився стати комбригом, але зараз розуміє, що не має іншого виходу.
З моменту перетворення батальйону К-2 на полк кількість його проєктів зросла удвічі. Зараз, зокрема, працюють над застосуванням ППО-перехоплювачів та ударах по ворожих пілотах.
"Треба наближати перемогу і робити роботу. І краще вже ми будемо окремою бригадою, ніж ми будемо підрозділом у складі іншої бригади. Тепер настав час, коли це стало можливим. Люди нам довіряють і продовжують поповнювати лави К-2, тож нам стало тісно. Відтоді, як ми стали полком, кількість проєктів збільшилася вдвічі. Починали ми з мавіків, FPV, бомберів, крил та наземних безпілотних комплексів, а тепер масштабуємо ППО-перехоплювачі, удари по ворожих пілотах та багато іншого. Своє R&D, свої майстерні, своє виробництво боєкомплекту, навіть своє виробництво дронів", – сказав він.
- Група К-2 була створена в 2017 році і на той момент складалася з приблизно 10 військових. Уже тоді нею керував Верес. Під час АТО група брала участь у боях під Авдіївкою, Мар'їнкою.
- Згодом група увійшла до складу другого механізованого батальйону 54 бригади. Після початку повномасштабної війни, в квітні 2022-го, Верес очолив відповідний батальйон. Торік батальйон став основою для створення 20 окремого полку безпілотних систем К-2. Бійцю займають позиції від Харківської області до сіверського виступу.