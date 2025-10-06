К-2 починався як група в 2017 році: за часів АТО захисники з її складу воювали, зокрема, за Мар'їнку.

20 окремий полк безпілотних систем К-2 масштабували до бригади, повідомив 6 жовтня його командир Кирило Верес. Він сказав, що торік відмовився стати комбригом, але зараз розуміє, що не має іншого виходу.

З моменту перетворення батальйону К-2 на полк кількість його проєктів зросла удвічі. Зараз, зокрема, працюють над застосуванням ППО-перехоплювачів та ударах по ворожих пілотах.

"Треба наближати перемогу і робити роботу. І краще вже ми будемо окремою бригадою, ніж ми будемо підрозділом у складі іншої бригади. Тепер настав час, коли це стало можливим. Люди нам довіряють і продовжують поповнювати лави К-2, тож нам стало тісно. Відтоді, як ми стали полком, кількість проєктів збільшилася вдвічі. Починали ми з мавіків, FPV, бомберів, крил та наземних безпілотних комплексів, а тепер масштабуємо ППО-перехоплювачі, удари по ворожих пілотах та багато іншого. Своє R&D, свої майстерні, своє виробництво боєкомплекту, навіть своє виробництво дронів", – сказав він.