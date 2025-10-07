Велика війна вимагає великих ресурсів. Але завжди найціннішим з них буде людина. Тому служба супроводу Азов підтримує кожного військовослужбовця, що потребує медичної чи психологічної допомоги.

Як патронатна служба співпрацює з бійцями?

Основним напрямком є супровід поранених, що потребують лікування, протезування та реабілітації. Проте є низка інших профільних запитань, які Азов.Супровід допоможе вирішити.

Серед них:

● Лікування соматичних захворювань в зоні ведення бойових дій;

● психологічна підтримка;

● навчання та перекваліфікація ветеранів;

● робота з родинами військовослужбовців: від навчання до групової інтервізії.

Групова сесія психотерапії в Азов.Супровід

Що отримає військовослужбовець, який звернувся за допомогою до патронатної служби?

Прийняття

«Азов» – людиноцентричний. І команда супроводу обовʼязково оцінить ситуацію обʼєктивно та з розумінням прийме кожного бійця, що потребує допомоги.

Супровід 24/7

Військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» не залишаються наодинці з наслідками бойових дій. Зокрема, надається багаторівнева підтримка для звільнених військовополонених.

Розвиток

Команда патронатної служби – це не лише медичні працівники. А й цілий відділ з питань профорієнтації, тренінгів та адаптаційних програм, що доступні як для чинних військових, так і для ветеранів.

Працевлаштування

Співпраця з різними організаціями та компаніями створює можливість професійної реалізації військових після завершення служби

Бійці з ампутаціями посміхаються, готуючись до походу на байдарках

Чи можна долучитися до громадської організації «Азов.Супровід»?

Служба супроводу Азов має відкриті вакансії, які періодично доповнюються.

Якщо наразі відсутня посада, що відповідає вашим вмінням, то сьогодні кожен може зробити свій внесок у підтримку бійців іншими шляхами.

Наприклад:

● Загальнонаціональною нормою стали донати у посильному розмірі;

● почесна місія – донорство крові для стабілізаційних пунктів та госпіталів;

● адаптація робочих місць для людей з інвалідністю;

● шанобливе ставлення та розуміння потреб військовослужбовців.

Військовослужбовиця читає лекцію

Місія патронатної служби «Азову»: щоби кожен ветеран, що пройшов реабілітацію, міг повноцінно повертатися до цивільного життя та відчувати свою значущість у новому українському суспільстві.

Подібні та інші дії – ваша підтримка роботи патронатної служби «Азов.Супровід». Долучайтеся до створення сучасного усвідомленого суспільства разом з нами.