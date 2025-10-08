Уряд Німеччини готовий підтримати створення системи соціального житла в Україні

Йдеться про комунальну оренду за фіксованою ціною.

Уряд Німеччини готовий підтримати реформи містобудування та житлової політики, зокрема створення системи соціального житла – комунальної оренди за фіксованою ціною.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, який провів онлайн-зустріч з міністеркою житла, міського розвитку та будівництва Німеччини Вереною Губерц.

Сторони обговорили підготовку до підписання Меморандуму про співробітництво у сферах житла, містобудування, архітектури та благоустрою.