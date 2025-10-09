Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“За удари слідує відповідь”: Єрмак заявив, що російська інфраструктура буде зруйнована

Глава Офісу президента зазначив, що війну треба завершувати, а відповідальний за продовження вбивств і бойових дій виключно Путін.

“За удари слідує відповідь”: Єрмак заявив, що російська інфраструктура буде зруйнована
Керівник ОПУ Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російська інфраструктура буде зруйнована у відповідь на удари російських агресорів. 

Про це він написав у соцмережах. 

“росія має розуміти, що за удари по нашій інфраструктурі слідує відповідь і їх інфраструктура буде зруйнована. Війну треба завершувати, і відповідальний за продовження вбивств і бойових дій виключно путін”, – написав Єрмак.

Зазначимо, видання Bloomberg повідомило, що нещодавні російські удари знищили понад 60% видобутку газу в Україні. Через це країні, ймовірно, доведеться витратити близько 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів) на імпорт палива, щоб пройти зиму.
