Головне за ніч та ранок п’ятниці, 10 жовтня: масована ворожа атака на енергетику, майже 250 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 245 бойових зіткнень, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли, Нобелівська премія миру.

Обидва береги Києва постраждали внаслідок нічної і ранкової російської атаки 10 жовтня. Ворог застосував дрони, балістичні і крилаті ракети. Атакував енергетичну інфраструктуру, в зв'язку з чим частина міста залишилася без світла і водопостачання.

За оновленими даними від мера міста Віталія Кличка, кількість поранених зросла до 12. Вісьмох з них госпіталізували.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, через атаку виникла пожежа на 6-7 поверхах 17-поверхового будинку у Печерському районі. Були пошкоджені кілька квартир, саме тут поранення дістали не менше 9 людей. Мешканців евакуювали.

У зв’язку з відустністю електро- і водопостачання в частині Києва освітні заклади міста перейшли на роботу в умовах надзвичайної ситуації. Школи і садочки лівого берега та частина закладів освіти правого працюють у режимі Пунктів незламності.

У Броварському і Бориспільському районах Київщини знеструмлено 28 000 родин.

У населених пунктах розгортають пункти незламності. Об’єкти критичної і соціальної інфраструктури переводять на генератори, повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Ворог також атакував газову інфраструктуру в Запорізькій області та енергетику Дніпропетровщини. На території Сумщини та Полтавщини впровадили графіки аварійних відключень. Наразі графіки діють для 10 черг споживачів Сумщини. В Дніпропетровській області також діють аварійні відключення.

Росія цієї ночі атакувала України 450 безпілотниками і понад 30 ракетами, знеструмлення є у дев'яти областях, повідомив президент України Володимир Зеленський.

На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація наслідків російського удару по енергетиці.

“Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити”, ‒ зазначив президент.

Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога.

Зеленський підкреслив, що саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном.

“Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, “сімки” – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи «двадцяти», усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обовʼязково додасть глобальної безпеки”, ‒ додав президент.

У Запоріжжі внаслідок атаки загинув семирічний хлопчик.

На жаль, у лікарні дитина померла. Медики до останнього боролися за життя пацієнта, але поранення виявилися надто важкими.

За даними Суспільного, батьком хлопчика є звільнений з полону.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 245 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 атаки агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 44 ворожі штурми в районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка, Вороне, Березове, Нововасилівське, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1120 солдатів. Від початку вторгнення російські війська втратили 1 120 510 осіб.

У ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Зокрема, запустили 32 ракети та 465 БпЛА різних типів. ППО знешкодила 420 цілей, повідомили у Повітряних силах.

Унаслідок масштабної ракетно-дронової атаки є пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів, передає Укренерго.

Найскладнішою є ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі – у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.

Нобелівську премію миру-2025 отримала венесуельська політична діячка, лідер опозиції Марія Коріна Мачадо.

Вона отримала "нобелівку" за свою "невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії". Як лідерка руху за демократію у Венесуелі, Мачадо є одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці останнім часом, зазначили у Нобелівському комітеті.

Тримаймося!