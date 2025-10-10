Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Головне за ніч та ранок п’ятниці, 10 жовтня: масована ворожа атака на енергетику, майже 250 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 245 бойових зіткнень, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли, Нобелівська премія миру.

Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Обидва береги Києва постраждали внаслідок нічної і ранкової російської атаки 10 жовтня. Ворог застосував дрони, балістичні і крилаті ракети. Атакував енергетичну інфраструктуру, в зв'язку з чим частина міста залишилася без світла і водопостачання.

За оновленими даними від мера міста Віталія Кличка, кількість поранених зросла до 12. Вісьмох з них госпіталізували.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, через атаку виникла пожежа на 6-7 поверхах 17-поверхового будинку у Печерському районі. Були пошкоджені кілька квартир, саме тут поранення дістали не менше 9 людей. Мешканців евакуювали.

У зв’язку з відустністю електро- і водопостачання в частині Києва освітні заклади міста перейшли на роботу в умовах надзвичайної ситуації. Школи і садочки лівого берега та частина закладів освіти правого працюють у режимі Пунктів незламності.

Більше інформації – в новині.

У Броварському і Бориспільському районах Київщини знеструмлено 28 000 родин.

У населених пунктах розгортають пункти незламності. Об’єкти критичної і соціальної інфраструктури переводять на генератори, повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Ворог також атакував газову інфраструктуру в Запорізькій області та енергетику Дніпропетровщини. На території Сумщини та Полтавщини впровадили графіки аварійних відключень. Наразі графіки діють для 10 черг споживачів Сумщини. В Дніпропетровській області також діють аварійні відключення.

Росія цієї ночі атакувала України 450 безпілотниками і понад 30 ракетами, знеструмлення є у дев'яти областях, повідомив президент України Володимир Зеленський.

На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація наслідків російського удару по енергетиці.

“Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити”, ‒ зазначив президент.

Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога.

Зеленський підкреслив, що саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. 

“Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, “сімки” – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи «двадцяти», усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обовʼязково додасть глобальної безпеки”, ‒ додав президент.

У Запоріжжі внаслідок атаки загинув семирічний хлопчик.

На жаль, у лікарні дитина померла. Медики до останнього боролися за життя пацієнта, але поранення виявилися надто важкими.

За даними Суспільного, батьком хлопчика є звільнений з полону.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 245 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 атаки агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 44 ворожі штурми в районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка, Вороне, Березове, Нововасилівське, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1120 солдатів. Від початку вторгнення російські війська втратили 1 120 510 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Зокрема, запустили 32 ракети та 465 БпЛА різних типів. ППО знешкодила 420 цілей, повідомили у Повітряних силах.

Докладніше – в новині.

Унаслідок масштабної ракетно-дронової атаки є пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів, передає Укренерго.

Найскладнішою є ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі – у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.

Нобелівську премію миру-2025 отримала венесуельська політична діячка, лідер опозиції Марія Коріна Мачадо.

Вона отримала "нобелівку" за свою "невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії". Як лідерка руху за демократію у Венесуелі, Мачадо є одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці останнім часом, зазначили у Нобелівському комітеті.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
