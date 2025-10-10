Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Прем'єрка: водопостачання і електроенергію в Києві розраховують повернути до кінця дня

Через декілька годин Міненерго надасть оновлені дані. 

Прем'єрка: водопостачання і електроенергію в Києві розраховують повернути до кінця дня
Фото: Макс Требухов

Водопостачання в Києві і Кіровоградській області повністю розраховують відновити до кінця дня. Робота над поверненням електропостачання триває, поки що заживили критичну інфраструктуру, написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram. 

Водночас від час виступу в Верховній Раді близько 10 ранку вона сказала, що водопостачання і електроживлення відновлять "за декілька годин". За кілька годин Міненерго повідомить оновлені дані про ситуацію. 

"В Києві ми очікуємо повного відновлення водопостачання протягом кількох годин", – сказала вона. 

Графіки аварійний відключень і спеціальні графіки діють у Київській, Полтавській, Харківській та Сумській областях. 

"Росія завдала чергового підлого удару саме по цивільній інфраструктурі, по життю людей та громад. Це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, комбінований удар, значна частина ракет в ударі – балістичні. На жаль, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури", – повідомила прем'єр-міністерка.

Атака 10 жовтня

Уночі і вранці росіяни провели чергову масовану атаку. Цілили по енергетиці. Знеструмлення є в 9 областях і Києві. В столиці поранені 12 людей, в Черкаській області – 8. У Запорізькій області є загиблі. 

Ворог випустив майже 500 ракет і дронів. 
