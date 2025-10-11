Очільник комітету Бундестагу з питань оборони, однопартієць канцлера Фрідріха Мерца Томас Рьовекамп у спілкуванні з виданням Politico визнав, що Німеччина фактично не може збивати ворожі дрони у своєму повітряному просторі.

Відповідно до конституції країни, застосування Бундесверу для вирішення питань внутрішньої безпеки не передбачено. Цю норму було додано після Другої світової війни для того, щоб унеможливити зловживання з боку влади воєнною силою і запобігти воєнній диктатурі.

Армія федеративної республіки діє лише у випадку повноцінного вторгнення, яким появу російських БПЛА в німецькому небі політики не вважають. Єдиний виняток - Бундесвер може знищувати цілі, які перебувають поблизу військових об'єктів і баз.

За словами Рьовекампа, цей розділ основного закону потребує негайного перегляду і скасування, адже залишає Німеччину без засобів для протидії гібридній загрозі. Поліція банально не має на озброєнні нічого, що було б здатне знешкодити дрони.