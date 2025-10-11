Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
В Одесі мікроавтобус на перехресті поїхав на “червоний” сигнал і зіштовхнувся з легковиком, 8 людей постраждали

Тілесні ушкодження отримали водій мікроавтобуса та семеро його пасажирів.

В Одесі мікроавтобус на перехресті поїхав на “червоний” сигнал і зіштовхнувся з легковиком, 8 людей постраждали
Фото: поліція

Попередньо встановлено, що сьогодні  вранці на розі вулиць Велика Арнаутська та Рішельєвська 64-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter здійснив проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat під керуванням 42-річного чоловіка.

Тілесні ушкодження отримали водій автівки Mercedes Sprinter та семеро його пасажирів  віком від 32 до 71 року. Усі вони доставлені до лікарні з різними травмами.

Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини події.

Водіїв перевірять на стан сп’яніння. 

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
﻿
