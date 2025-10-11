Попередньо встановлено, що сьогодні вранці на розі вулиць Велика Арнаутська та Рішельєвська 64-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter здійснив проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat під керуванням 42-річного чоловіка.

Тілесні ушкодження отримали водій автівки Mercedes Sprinter та семеро його пасажирів віком від 32 до 71 року. Усі вони доставлені до лікарні з різними травмами.

Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини події.

Водіїв перевірять на стан сп’яніння.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.