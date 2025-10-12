У Києві молодики викрикувати антисемітські гасла біля синагоги і застосували сльозогінний газ

Поліція встановлює обставини нападу на членів релігійної громади в Оболонському районі.

У Києві поліція встановлює обставини нападу на членів релігійної громади в Оболонському районі, повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Про подію правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж.

Згідно із оприлюдненим дописом, група невідомих молодиків почала викрикувати антисемітські гасла біля будівлі синагоги, демонструвати нацистські вітання і потім застосували сльозогінний газ проти одного із членів громади.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також її учасників.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації злочину.