«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві молодики викрикувати антисемітські гасла біля синагоги і застосували сльозогінний газ

Поліція встановлює обставини нападу на членів релігійної громади в Оболонському районі.

У Києві молодики викрикувати антисемітські гасла біля синагоги і застосували сльозогінний газ
Фото: Facebook-сторінка Нацполіції

У Києві поліція встановлює обставини нападу на членів релігійної громади в Оболонському районі, повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Про подію правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж.

Згідно із оприлюдненим дописом, група невідомих молодиків почала викрикувати антисемітські гасла біля будівлі синагоги, демонструвати нацистські вітання і потім застосували сльозогінний газ проти одного із членів громади. 

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також її учасників. 

Вирішується питання щодо правової кваліфікації злочину.
