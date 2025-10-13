Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Міненерго: визначені урядом терміни стосуються не опалювання будинків, а ринку газу (виправлено)

Опалення почнеться планово.

Міненерго: визначені урядом терміни стосуються не опалювання будинків, а ринку газу (виправлено)

Виправлення. Постанова Кабінету міністрів, де вказано опалювальний період з 1 листопада по 31 березня, не стосується опалення в будинках, повідомили в Міненерго. Там запевнили, що опалювальний сезон буде за планом. 

Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 до 31 березня 2026 – вони умовно називаються опалювальним періодом. Це технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу.

"Нагадаємо, для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення – продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року. Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього", – заявили в міністерстві. 

Загалом рішення про початок і закінчення опалювального сезону повинні ухвалювати органи місцевого самоврядування. На рішення впливає середньодобова температура: щоб опалювальний сезон почався, вона має бути 8 градусів і нижче протягом принаймні трьох діб. Так само для закінчення: міста починають вимикати опалення, коли протягом трьох діб тримається від 8 градусів і вище. 

Нещодавно мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто переходить у режим тестування всі ресурсів, а опалення не буде найближчі кілька тижнів. 

У столиці до опалення підключили лише соціальну сферу (школи, садки, лікарні). 

Російська армія умисно б'є по газовій інфраструктурі, аби виснажити її перед опалювальним сезоном.
