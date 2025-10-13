Міненерго: визначені урядом терміни стосуються не опалювання будинків, а ринку газу (виправлено)

Виправлення. Постанова Кабінету міністрів, де вказано опалювальний період з 1 листопада по 31 березня, не стосується опалення в будинках, повідомили в Міненерго. Там запевнили, що опалювальний сезон буде за планом.

Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 до 31 березня 2026 – вони умовно називаються опалювальним періодом. Це технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу.

"Нагадаємо, для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення – продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року. Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього", – заявили в міністерстві.

Загалом рішення про початок і закінчення опалювального сезону повинні ухвалювати органи місцевого самоврядування. На рішення впливає середньодобова температура: щоб опалювальний сезон почався, вона має бути 8 градусів і нижче протягом принаймні трьох діб. Так само для закінчення: міста починають вимикати опалення, коли протягом трьох діб тримається від 8 градусів і вище.

Нещодавно мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто переходить у режим тестування всі ресурсів, а опалення не буде найближчі кілька тижнів.

У столиці до опалення підключили лише соціальну сферу (школи, садки, лікарні).

Російська армія умисно б'є по газовій інфраструктурі, аби виснажити її перед опалювальним сезоном.