Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зимова кампанія України
На Одещині затримали начальника ТЦК під час отримання $2 тисяч хабаря

Cуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На Одещині затримали начальника ТЦК під час отримання $2 тисяч хабаря
Фото: Нацполіція

На Одещині поліція та Служба безпеки затримали начальника одного з районних відділів ТЦК та СП на хабарі.

Про це повідомила Нацполіція. 

Зазначається, що посадовець вимагав та отримав $2 тис. за врегулювання питання військового обліку. 

"Начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина гроші в розмірі $2 тис. за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації", - йдеться в повідомленні. 

При цьому посадовець заявив, що без передачі коштів вирішити питання "буде неможливо".

Поліцейські затримали чоловіка одразу після того, як він одержав обумовлену суму. Йому повідомили про підозру. А суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
