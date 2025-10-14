На Одещині затримали начальника ТЦК під час отримання $2 тисяч хабаря

Cуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На Одещині поліція та Служба безпеки затримали начальника одного з районних відділів ТЦК та СП на хабарі.

Про це повідомила Нацполіція.

Зазначається, що посадовець вимагав та отримав $2 тис. за врегулювання питання військового обліку.

"Начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина гроші в розмірі $2 тис. за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації", - йдеться в повідомленні.

При цьому посадовець заявив, що без передачі коштів вирішити питання "буде неможливо".

Поліцейські затримали чоловіка одразу після того, як він одержав обумовлену суму. Йому повідомили про підозру. А суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.