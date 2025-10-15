Уночі ворог вдарив по ТЕЦ "Нафтогазу"

Це вже третій удар по об'єктах компанії протягом семи днів.

Вночі 15 жовтня Росія атакувала одну ТЕЦ Групи Нафтогаз. Загалом протягом семи днів армія окупантів била по газовій інфраструктурі України тричі.

Атакували критично важливі об’єкти в Харківській, Сумській і Чернігівській областях. Про це повідомили в НАК “Нафтогаз”.

“російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо”, — прокоментував керівник НАК Сергій Корецький.