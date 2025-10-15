Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ворог вдарив по ТЕЦ "Нафтогазу"

Це вже третій удар по об'єктах компанії протягом семи днів. 

Уночі ворог вдарив по ТЕЦ "Нафтогазу"
Росія протягом семи днів тричі атакувала газову інфраструктуру
Фото: Нафтогаз у Telegram

Вночі 15 жовтня Росія атакувала одну ТЕЦ Групи Нафтогаз. Загалом протягом семи днів армія окупантів била по газовій інфраструктурі України тричі. 

Атакували критично важливі об’єкти в Харківській, Сумській і Чернігівській областях. Про це повідомили в НАК “Нафтогаз”. 

“російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо”, — прокоментував керівник НАК Сергій Корецький.

  • Масовані атаки на енергетику Росія відновила 10 жовтня, хоча окремих ударів завдавала увесь час. Ворог цілить по енергетичній і газовій інфраструктурі, прагнучи залишити українців без тепла і світла в холодний період.
  • Більше про наслідки – в матеріалі "Темні перспективи. Масований удар по енергетиці: до чого готуватися". 
  • Іще до масованого удару Росія, за даними Bloomberg, знищила 60 % українського видобутку газу.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies