Уночі ворог вдарив по ТЕЦ "Нафтогазу"

Вночі 15 жовтня Росія атакувала одну ТЕЦ Групи Нафтогаз. Загалом протягом семи днів армія окупантів била по газовій інфраструктурі України тричі.
Атакували критично важливі об’єкти в Харківській, Сумській і Чернігівській областях. Про це повідомили в НАК “Нафтогаз”.
“російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо”, — прокоментував керівник НАК Сергій Корецький.
- Масовані атаки на енергетику Росія відновила 10 жовтня, хоча окремих ударів завдавала увесь час. Ворог цілить по енергетичній і газовій інфраструктурі, прагнучи залишити українців без тепла і світла в холодний період.
- Більше про наслідки – в матеріалі "Темні перспективи. Масований удар по енергетиці: до чого готуватися".
- Іще до масованого удару Росія, за даними Bloomberg, знищила 60 % українського видобутку газу.