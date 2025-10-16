Загалом за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 219 людей, у тому числі 38 дітей.

Ворог за добу вбив 1 і поранив 6 жителів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 15 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Добропіллі. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 жовтня.

Покровський район. У Добропіллі 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку. У Миколаївці знищено аато. У Краматорську пошкоджено будинок і крамницю, обстріляна промзона. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 5 багатоповерхівок і приватний будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки, ще по 2 — у Дронівці та Різниківці.