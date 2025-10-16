Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу вбив 1 і поранив 6 жителів Донеччини

Загалом за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 219 людей, у тому числі 38 дітей.

Ворог за добу вбив 1 і поранив 6 жителів Донеччини
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Ворог за добу вбив 1 і поранив 6 жителів Донеччини. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 15 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Добропіллі. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 жовтня.

Покровський район. У Добропіллі 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку. У Миколаївці знищено аато. У Краматорську пошкоджено будинок і крамницю, обстріляна промзона. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 5 багатоповерхівок і приватний будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки, ще по 2 — у Дронівці та Різниківці.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies