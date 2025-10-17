Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у Кривому Розі

На удар по рідному місту відреагував Президент Зеленський.

Фото: Сергій Лисак

У ніч на 17 жовтня росіяни атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Ворог цілив у цивільну інфраструктуру.

У Telegram на нічну атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у Сполучених Штатах. За словами глави держави, росіяни здійснюють системний терор проти української енергетики.

У Кремлі розраховують "залишити нашу частину Європи островом небезпек і знущання з життя людей". Щоб цього не допустити, "має бути реалізоване все, про що ми домовляємося, зокрема у Вашингтоні".

Зеленський наголосив на важливості кожної системи ППО для порятунку життів.
