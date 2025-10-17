Головне за п’ятницю, 17 жовтня: понад 110 боєзіткнень, зустріч Зеленського з Трампом

Бойові дії на Донеччині, 111 бойових зіткнень, ворожі обстріли, вирок у Росії полоненим з батальйону «Айдар». Яким запам’ятається 1332-й день повномасштабної війни.

У Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і українського президента Володимира Зеленського. Вона проходила в форматі двостороннього обіду, закритого для преси.

На перемовинах були присутні також віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр війни Піт Геґсет, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці. З української сторони – посол України в США Ольга Стефанішина, міністерка енергетики Світлана Гринчук, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, голова офісу президента Андрій Єрмак.

Перед тим, які почати розмову, президенти відповідали на запитання преси. Одним з головних питань було надання далекобійних ракет Tomahawk.

Докладніше – в наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 жовтня відбулося 111 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 33 боєзіткнення, на Південно-Слобожанському - ще 15.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 жовтня – в новині.

Генштаб також інформує, що Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури рф на території тимчасово окупованого Криму.

Подробиці – в новині.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі українського телебачення, що у тимчасово окупованому Криму росіяни під час відбиття атаки Збройних сил України збили власний літак, передає Укрінформ.

"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак сьогодні над Кримом", — сказав він.

За словами Плетенчука, наразі триває збір інформації щодо інциденту. Деталі мають з’явитися згодом, зокрема і в публічному просторі.

ДСНС розгорнула 500 "Пунктів незламності" по всій Україні на випадок блекаутів, ще 500 - в резерві.

Особлива увага приділяється прифронтовим регіонам, де люди часто залишаються без електроенергії та тепла.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 17 жовтня, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок 15 полоненим українцям з батальйону «Айдар» — вони отримали від 15 до 21 року суворого режиму, повідомляє “Медиазона”.

Жодного з них не звинувачували у конкретних військових злочинах — участь у терористичній організації, захоплення влади та навчання тероризму солдатам і медикам ставили за провину просто за фактом служби у своєму підрозділі.

У жовтні 2024 року засідання у справі закрили від преси та слухачів, а напередодні вироку процес, що тривав з липня 2023-го, несподівано прискорився — дебати сторін та останні слова підсудних уклалися лише у два дні. Видання зазначає, що під час відкритих слухань полонені розповідали про катування.

Окружний суд у Варшаві вирішив відмовити в екстрадиції українця, який підозрюється у підриві "Північних потоків", до Німеччини і скасував йому тимчасовий арешт.

Про таке рішення суд оголосив під час засідання у п’ятницю, передає Укрінформ.

"Суд відмовив в екстрадиції й відхилив Володимиру Ж. арешт",- повідомила представниця адвокатської канцелярії, що представляє інтереси українця, Рената Сівецька.

Подробиці – в новині.

Служба державної безпеки Латвії 17 жовтня відкрила кримінальне провадження проти громадянина країни, який у Швейцарії під час поїздки у поїзді напав на українців, повідомляє Delfi.

Підставою для розслідування стало відео інциденту, яке з’явилося в інтернеті. На кадрах зафіксовано, як чоловік агресивно поводиться та погрожує українцям. Справу розпочато за частиною третьою статті 78 Кримінального закону Латвії — за діями, спрямованими на розпалювання національної та етнічної ворожнечі, що супроводжувалися насильством і погрозами.

Тримаймося!