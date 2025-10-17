У Криму росіяни під час української атаки збили свій літак

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі українського телебачення, що у тимчасово окупованому Криму росіяни під час відбиття атаки Збройних сил України збили власний літак, передає Укрінформ.

Втрату літака підтвердив російський паблік Fighterbomber, близький до російської військової авіації. Йдеться про винищувач Су-30СМ.

"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак сьогодні над Кримом", — сказав він.

За словами речника, наразі триває збір інформації щодо інциденту. Деталі мають з’явитися згодом, зокрема і в публічному просторі.