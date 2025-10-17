Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСуспільствоВійна

У Криму росіяни під час української атаки збили свій літак

Йдеться про винищувач Су-30СМ.

У Криму росіяни під час української атаки збили свій літак
ілюстративне фото: Су-30СМ
Фото: Вікіпедія

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі українського телебачення, що у тимчасово окупованому Криму росіяни під час відбиття атаки Збройних сил України збили власний літак, передає Укрінформ.  

Втрату літака підтвердив російський паблік Fighterbomber, близький до російської військової авіації. Йдеться про винищувач Су-30СМ. 

"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак сьогодні над Кримом", — сказав він.

За словами речника, наразі триває збір інформації щодо інциденту. Деталі мають з’явитися згодом, зокрема і в публічному просторі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies