Гроссі: на ЗАЕС розпочали ремонт ліній енергопостачання

Відновлення електропостачання є критично важливим для ядерної безпеки.

На окупованій Росією Запорізькій АЕС розпочалися ремонтні роботи пошкоджених ліній електропередач до ЗАЕС.

Про це ідеться у повідомленні МАГАТЕ у мережі Х.

"Розпочалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередачі до ЗАЕС після 4-тижневого перебою, після встановлення локальних зон припинення вогню, щоб дозволити продовження робіт", — ідеться у повідомленні гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

В агенстві наголосили, що "відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки".

"Обидві сторони конструктивно взаємодіяли з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію комплексного плану ремонту", — додають у повідомленні.