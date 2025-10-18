Гроссі: на ЗАЕС розпочали ремонт ліній енергопостачання

На окупованій Росією Запорізькій АЕС розпочалися ремонтні роботи пошкоджених ліній електропередач до ЗАЕС.
Про це ідеться у повідомленні МАГАТЕ у мережі Х.
"Розпочалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередачі до ЗАЕС після 4-тижневого перебою, після встановлення локальних зон припинення вогню, щоб дозволити продовження робіт", — ідеться у повідомленні гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
В агенстві наголосили, що "відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки".
"Обидві сторони конструктивно взаємодіяли з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію комплексного плану ремонту", — додають у повідомленні.
- 9 жовтня у МАГАТЕ заявили про початок процесу відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.