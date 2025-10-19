У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російських ударів по Харківщині загинув один чоловік, 14 — поранені

Ворог застосував по Харківщині КАБи і дрони.

Унаслідок російських ударів по Харківщині загинув один чоловік, 14 — поранені
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби російські війська завдали чергових ударів по Харкову та п’яти населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 14 — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Баранівка Золочівської громади загинув 35-річний чоловік, травмовано трьох мешканців — 31, 33 та 49 років. 

У селі Сподобівка Шевченківської громади постраждали двоє молодих чоловіків — 19 і 25 років. 

У селищі Ківшарівка Куп’янської громади поранено 83-річного чоловіка, у селі Шевченкове — 82-річну жінку. 

Також у місті Лозова постраждали шестеро людей, серед них чоловік 39 років і жінки віком від 47 до 80 років. У селищі Куп’янськ-Вузловий поранення дістав 44-річний чоловік.

За даними обласної адміністрації, противник застосував різні види озброєння:

  • 10 авіаційних керованих бомб (КАБ);
  • 3 FPV-дрони;
  • 1 безпілотник невстановленого типу.

Пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури. У Харкові вибуховою хвилею вибито вікна в гуртожитку. 

У Куп’янському районі пошкоджено понад 20 приватних будинків у населених пунктах Сподобівка, Андріївка, Осинове та Куп’янськ-Вузловий. У Лозівському районі зруйновано 12 приватних будинків, у Богодухівському — пошкоджено автомобіль.

Транзитний евакуаційний пункт у місті Лозова за добу прийняв 181 людину, наразі там перебувають 83 евакуйовані. Всього з початку роботи пункту допомогу отримали 8263 особи.
