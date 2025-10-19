Майже 200 гірників опинилися під землею після російської атаки на шахту у Дніпропетровській області

Російська армія у ніч на 19 жовтня здійснила масовану атаку на шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Під час удару під землею перебувало 192 працівники. Наразі триває їхня евакуація на поверхню, зазначили у ДТЕК.

«Напередодні старту опалювального сезону ворог знову б’є по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню», — повідомили у компанії.

Це вже четверта масштабна атака Росії на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.