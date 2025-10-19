Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Майже 200 гірників опинилися під землею після російської атаки на шахту у Дніпропетровській області

Наразі триває евакуація людей.

Майже 200 гірників опинилися під землею після російської атаки на шахту у Дніпропетровській області
шахта
Фото: ukrinform.ua

Російська армія у ніч на 19 жовтня здійснила масовану атаку на шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

Під час удару під землею перебувало 192 працівники. Наразі триває їхня евакуація на поверхню, зазначили у ДТЕК.

«Напередодні старту опалювального сезону ворог знову б’є по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню», — повідомили у компанії.

Це вже четверта масштабна атака Росії на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.
