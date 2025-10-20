Рух Подільським мостом у Києві буде обмежено під час повітряних тривог

Водіїв просять враховувати це під час планування маршрутів.

У Києві з 20 жовтня рух Подільським мостовим переходом з правого берега Дніпра на лівий буде обмежений під час повітряних тривог.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

"Ураховуючи рішення Ради оборони міста Києва, з 20-го жовтня рух Подільським мостовим переходом з правого берега р. Дніпро на лівий буде обмежений під час повітряних тривог. Для забезпечення безпеки громадян до перекриття буде залучено екіпажі патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликають водіїв із розумінням поставитися до можливих обмежень, враховувати ймовірність оголошення повітряної тривоги при плануванні маршрутів, дотримуватися ПДР та комендантської години.

Подільський міст у Києві відкрили для руху легкових авто та громадського транспорту 1 грудня 2024 року. Повністю всі смуги в обох напрямках стали доступні з 23 серпня 2025 року.

Будівництво Подільського мосту стало пам'ятником корупції через численні кримінальні провадження щодо робіт на цьому об'єкті. Практично ексклюзивним підрядником КМДА на Подільському мосту 2017 року стало ТОВ "Еко-буд-трейд" (фірма, яку пов'язують з Денисом Комарницьким), ще в цінах того часу підприємство отримало замовлення ціною 6 млрд грн.

У 2021 році виявилося, що міст готовий не на 90 %, як раніше казали в ЗМІ міські посадовці, а на 60 %, тому вартість усього проєкту збільшили до 19,9 млрд грн (з попередніх 11,2 млрд грн). Зараз генпідрядником проєкту все ще лишається… "Еко-буд-трейд". "Автострада", яка зайшла на будівництво Подільського мосту 2023 року і таки зрушила проєкт з мертвої точки, є лише субпідрядником. Але оплату робіт отримує напряму від замовника. Співпраця цієї компанії з КМДА у справі мосту виявилася такою плідною, що 2024 "Автострада" почала отримувати й інші масштабні підряди від Києва, найбільший з яких – будівництво метро на Виноградар вартістю 13,7 млрд грн.

Докладніше про це читайте у матеріалі LB.ua “Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро”.

За роки будівництва вартість зведення Подільського мосту зросла до 8,7 млрд – удвічі.

Із серпня 2022 року весь громадський транспорт столиці зобов'язаний зупинятися під час усіх тривог. Метро також може частково припиняти рух - на наземних ділянках.

Водночас, Рада оборони Києва ухвалила новий порядок руху транспорту під час тривог, але частину рішень ще доопрацьовують. Зокрема, автобуси через Подільський міст змінюють маршрути. Загальний алгоритм дій для водіїв іншого наземного транспорту ще уточнюється.

Також повідомлялося, що - рішення про зупинку чи продовження руху наземного транспорту під час тривоги може приймати водій на місці, залежно від ситуації.