Ситуація в Чернігові: місто частково з водопостачанням, світло – за графіком погодинних відключень

У прифронтових регіонах України триває відновлення об'єктів енергозабезпечення, пошкоджених ворожими ударами. У Чернігівській області профільні служби працюють у посиленому режимі, повідомив віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.
Там станом на зараз електропостачання здійснюють за графіком погодинних відключень. Критична інфраструктурна переведена на резервне живлення.
"Місто частково забезпечене водопостачанням, у деякі райони організований додатковий підвіз води. Заклади охорони здоров'я та установи соціальної сфери – із теплом", – сказав Кулеба.
Розгорнули вже понад 260 пунктів незламності. За потреби їх кількість збільшать.
Адреси Пунктів можна подивитися на сайті ОВА.
- Унаслідок нічного удару весь Чернігів, Корюківський, Новгород-Сіверський і Чернігівський райони залишилися без електропостачання. Росіяни били і дронами, і балістикою.
- Бив ворог і по енергетиці Сумської області.