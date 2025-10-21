Ситуація в Чернігові: місто частково з водопостачанням, світло – за графіком погодинних відключень

Соціальна інфраструктура підключена до тепла через резервне живлення.

У прифронтових регіонах України триває відновлення об'єктів енергозабезпечення, пошкоджених ворожими ударами. У Чернігівській області профільні служби працюють у посиленому режимі, повідомив віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.

Там станом на зараз електропостачання здійснюють за графіком погодинних відключень. Критична інфраструктурна переведена на резервне живлення.

"Місто частково забезпечене водопостачанням, у деякі райони організований додатковий підвіз води. Заклади охорони здоров'я та установи соціальної сфери – із теплом", – сказав Кулеба.

Розгорнули вже понад 260 пунктів незламності. За потреби їх кількість збільшать.

Адреси Пунктів можна подивитися на сайті ОВА.