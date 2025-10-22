Сили оборони уразили в РФ два заводи: з виробництва боєприпасів та нафтопереробний

У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили два стратегічні об’єкти на території РФ: заводи з виробництва боєприпасів та нафтопереробний.

Як розповіли у Генштабі, йдеться про Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи. Це підприємство виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

Також уражений Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Там зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства.

Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн.Ступінь завданих збитків уточнюється.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російського агресора та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.