ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Війна

Сили оборони уразили в РФ два заводи: з виробництва боєприпасів та нафтопереробний

Розмір завданих збитків уточнюється.

Сили оборони уразили в РФ два заводи: з виробництва боєприпасів та нафтопереробний
Наслідки ураження у Махачкалі
Фото: Оперативний ЗСУ

У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили два стратегічні об’єкти на території РФ: заводи з виробництва боєприпасів та нафтопереробний. 

Як розповіли у Генштабі, йдеться про Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи. Це підприємство виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання. 

Також уражений Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Там зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства.

Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн.Ступінь завданих збитків уточнюється.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російського агресора та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.
