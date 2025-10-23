Внаслідок обстрілів Харківщини загинули цивільний і рятувальник

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна цивільна людина загинула, 9 – постраждали. Також загинув рятувальник, ще п'ятеро його колег постраждали.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові загинув 40-річний чоловік, постраждали чоловіки 29, 41, 45 років і жінки 27, 34, 43, 51, 57, 58 років.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в полі на території Вільхівської громади постраждав 66-річний чоловік.

Внаслідок повторного обстрілу в с. Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області. Ще 5 його колег зазнали поранень.

Ворог атакував 3 БпЛА Холодногірський район Харкова.

Росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння:

2 КАБ;

7 БпЛА типу "Герань-2";

3 БпЛА типу "Молнія";

1 БпЛА типу "Ланцет".

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено приміщення дитячого садочка, 11 автомобілів, багатоквартирний будинок, 3 будівлі, дорожня техніка;

в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок (м. Барвінкове);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, автомобіль (сел. Великий Бурлук), комбайн (с. Зелений Гай);

у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Василівське);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 153 людини. Залишилися 46 людей. Від початку роботи в Пункті зареєстровано 8832 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.