Внаслідок обстрілів Харківщини загинули цивільний і рятувальник

Ворог обстріляв 7 населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів Харківщини загинули цивільний і рятувальник
Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна цивільна людина загинула, 9 – постраждали. Також загинув рятувальник, ще п'ятеро його колег постраждали. 

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові загинув 40-річний чоловік, постраждали чоловіки 29, 41, 45 років і жінки 27, 34, 43, 51, 57, 58 років.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в полі на території Вільхівської громади постраждав 66-річний чоловік.

Внаслідок повторного обстрілу в с. Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області. Ще 5 його колег зазнали поранень.

Ворог атакував 3 БпЛА Холодногірський район Харкова.

Росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 2 КАБ;
  • 7 БпЛА типу "Герань-2";
  • 3 БпЛА типу "Молнія";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет".

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено приміщення дитячого садочка, 11 автомобілів, багатоквартирний будинок, 3 будівлі, дорожня техніка;
  • в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок (м. Барвінкове);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, автомобіль (сел. Великий Бурлук), комбайн (с. Зелений Гай);
  • у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Василівське);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 153 людини. Залишилися 46 людей. Від початку роботи в Пункті зареєстровано 8832 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.

  • У Харкові вчора росіяни пошкодили дитячий садок, у якому перебували діти. Вони не постраждали, але поранені люди, які перебували неподалік. 
