​Оборонці знищили 910 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.25 орієнтовно склали:

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 135 080 солдатів.

