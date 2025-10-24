​Оборонці знищили 910 окупантів упродовж доби

Упродовжж доби армія ворога втратила 910 солдатів, танк, 5 бойових броньованих машин, 35 артилерійські системи, РСЗВ.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб
- танків – 11 283 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 458 (+5) од.
- артилерійських систем – 33 972 (+34) од.
- РСЗВ – 1 526 (+1) од.
- засоби ППО – 1 230 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440) од.
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 356 (+128) од.
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Дані уточнюються.