Великобританія анонсувала прискорення програми з постачання Україні понад 5 тисяч ракет.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер розповів про хід британської програми з постачання Україні ракет, передає Укрінформ.

“Ми прискорюємо нашу британську програму щодо постачання Україні понад 5000 ракет багатоцільового призначення”, - сказав Стармер під час спільного з лідерами країн Коаліції охочих і генерального секретаря НАТО спілкування з представниками медіа .

Стармер нагадав, що ця програма створила сотні робочих місць у Белфасті.

“Зараз команда працює над тим, щоб достроково поставити ще 140 ракет, щоб посилити оборону України в взимку”, - запевнив глава уряду Великобританії.