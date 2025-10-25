ЗСУ звільнили село Сухецьке на Донеччині

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області.

Про це розповіли у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗС України.

"Під час штурмових дій українські воїни вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українським оборонцям вдалося знищити 44 окупанти, 8 – поранити, а 9 – взяти у полон.