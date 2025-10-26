"АТЕШ" завдав удару по логістиці окупантів у Криму

26 жовтня уночі партизани "АТЕШ" провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в районі Армянська в окупованому Криму, що призвело до порушення руху потягів, які забезпечували логістичне постачання окупаційних сил.

Про це розповіли в "АТЕШ" у Телеграм.

За інформацією джерел, інцидент стався в пік інтенсивності перевезень, через що було частково затримано доставку боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення для підрозділів на Херсонському напрямку.

У результаті операції логістика ворога зазнала суттєвих ускладнень, що, як відзначають у "АТЕШ", знижує оперативну спроможність російських формувань.

"АТЕШ" повідомляє, що продовжує цілеспрямовані акції з руйнування логістичних маршрутів окупанта. Мережа агентів розширюється, а методи ударів стають більш ефективними.

Водночас інформація щодо постраждалих, масштабів матеріальних пошкоджень та реакції окупаційної адміністрації уточнюється.