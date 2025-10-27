В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Вчора ворог поранив мешканця Херсонщини, пошкодив будинки, авто та газогін

Росіяни атакували 38 населених пунктів області. 

Вчора ворог поранив мешканця Херсонщини, пошкодив будинки, авто та газогін
Ілюстративне фото
Фото: t.me/olexandrprokudin

Упродовж доби російські війська поранили одного мешканця Херсонщини. Окупанти атакували 38 населених пунктів області. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Наддніпрянське, Садове, Гончарне, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Федорівка, Берислав, Українка, Новорайськ, Костирка, Монастирське, Чарівне, Нововоронцовка, Осокорівка, Тягинка, Високе, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 19 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гараж й автомобілі, газопровід. Виток газу перекрили, загроз та пожеж наразі немає.
