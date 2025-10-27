Вчора ворог поранив мешканця Херсонщини, пошкодив будинки, авто та газогін

Упродовж доби російські війська поранили одного мешканця Херсонщини. Окупанти атакували 38 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Наддніпрянське, Садове, Гончарне, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Федорівка, Берислав, Українка, Новорайськ, Костирка, Монастирське, Чарівне, Нововоронцовка, Осокорівка, Тягинка, Високе, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 19 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гараж й автомобілі, газопровід. Виток газу перекрили, загроз та пожеж наразі немає.