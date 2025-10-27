Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрем'єра Малі засудили до двох років позбавлення волі за допис у соцмережах

У дописі він критикував військових правителів за скорочення демократичного простору.

Суд Малі засудив колишнього прем'єр-міністра Муссу Мару до двох років позбавлення волі за допис у соцмережі.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив адвокат, у дописі експрем'єр Малі критикував військових правителів за скорочення демократичного простору в західноафриканській країні.

Також Мару оштрафували на 887,10 доларів.

Зазначається, що Мара є одним із небагатьох публічних діячів, які відкрито ставлять під сумнів військовий уряд Ассімі Гойти. Він на початку цього року розпустив політичні партії та надав собі новий п'ятирічний мандат без виборів.

Amnesty International заявила, що вирок Марі був частиною ширших репресій проти інакомислення.

“Замість того, щоб заглушати критиків, влада повинна припинити ескалацію репресій проти мирного інакомислення та авторитарної практики”, – йдеться у заяві.
