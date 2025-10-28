Головне за вівторок, 28 жовтня: 135 боєзіткнень, викриття корупційної схеми у Держспецзв'язку, підозри Труханову

Бойові дії на Донеччині, 135 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака на газові об'єкти на Полтавщині. Яким запам’ятається 1343-й день повномасштабної війни.

У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці, відомо про 5 постраждалих

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 жовтня відбулося 135 бойових зіткнень.

Кожне третє боєзіткнення від початку доби відбулось на Покровському напрямку. На Олександрівському напрямку відбулось 20 боєзіткнень, ще 17 - на Костянтинівському.

Цієї ночі ворог завдав удару по цивільних об’єктах газової інфраструктури Групи Нафтогаз на Полтавщині. Це вже сьома цілеспрямована атака з початку жовтня, повідомляє пресслужба Групи.

“На щастя, люди не постраждали – це головне. На місці удару працюють фахівці: оцінюють наслідки та приступають до відновлення. Жодного військового значення атаковані росією об’єкти не мають”, – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Він наголосив, що єдина мета цих ударів – лишити українців без газу та тепла.

Знімальна група видання Die Welt отримала поранення внаслідок атаки російського дрона, повідомив репортер Ібрагім Набер у соцмережах.

“Під час зйомок з українським підрозділом ППО наша команда потрапила під атаку російського безпілотника “Ланцет”, спрямовану на український екіпаж, з яким ми були. Один з трьох солдатів, Костянтин, загинув; інший, Ігор, був настільки важко поранений, що йому довелося ампутувати одну ногу. Мої думки з ними та їхніми родинами. Ми розпочали збір коштів для підтримки тривалої та складної реабілітації Ігоря – будь-яка допомога буде дуже важливою”, – написав Набер.

Він зазначив, що російський удар стався на сході України, приблизно за 25-30 кілометрів за (розмитою) лінією фронту.

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу, який перебуває в СІЗО, та затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького, передає "Українська правда" із посиланням на джерела.

Кудрицькому готують повідомлення про підозру. За попередньою кваліфікацією, ідеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідство вважає, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.

Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам вручили підозру у службовій недбалості, повідомляє “Українська правда” з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

“Увечері 28 жовтня Труханову та його 7-м підлеглим вручили підозру через невжиття заходів до, під час та після трагедії з водою в Одесі” - йдеться у повідомленні.

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему у Держспецзв’язку, через яку під час закупівель безпілотників для Сил оборони розікрали понад 90 млн грн.

Як ідеться на сайті Антикорупційного бюро, після виділення у 2023 році 30 млрд грн на закупівлю дронів, один із керівників департаменту Держспецзв’язку організував постачання техніки за завищеними цінами. Для створення видимості конкуренції на тендерах залучали підконтрольні фірми, а маркетингові дослідження підробляли. У результаті держава придбала 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 Autel Evo Max 4T за цінами, вищими за ринкові на 70–90%. Різницю виводили на рахунки компаній, зокрема за кордоном.

Правоохоронці вже наклали арешт на понад 4 млн доларів США на іноземних рахунках і 17 млн грн в Україні. Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам бізнесу повідомили про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Слідство встановлює інших учасників схеми.

ООН відзвітувала про воєнні злочини РФ - цілеспрямовані удари по цивільних, депортації та катування.

Цілями атак російських військових ставали житлові будинки, медичні установи та інші об'єкти цивільної інфраструктури, а також “швидкі” та пожежні бригади.

