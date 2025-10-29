ОВА: у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються понад 700 дітей

У населених пунктах Донецької області, де запроваджено примусову евакуацію сімей з дітьми, наразі залишаються 575 родин, у яких виховується 701 дитина.

Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької обласної військової адміністрації Юлія Рижакова під час онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.

"У двох населених пунктах двох територіальних громад області, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, залишається перебувати 701 дитина в 575 сім’ях", – зазначила Рижакова.

За її словами, найбільше дітей залишається у Дружківській міській територіальній громаді — 698 дітей із 574 сімей.

Представниця ОВА наголосила, що робота з батьками триває, фахівці служби у справах дітей, поліція, представники військової адміністрації та волонтери постійно проводять роз’яснювальну роботу щодо необхідності евакуації.

"Ми продовжуємо переконувати батьків у тому, що перебування дітей у зонах активних бойових дій небезпечне. Вони мають бути у безпечних місцях, де зможуть навчатися, отримувати психологічну підтримку та всі необхідні послуги", – підкреслила посадовиця.

За останній тиждень з області у примусовий спосіб евакуювали 131 дитину із 103 родин, усі вони – з Дружківської громади.