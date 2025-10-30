В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку доби на фронті відбулося 70 боєзіткнень, 24 - на Покровському напрямку

Бої тривають досі. 

Від початку доби на фронті відбулося 70 боєзіткнень, 24 - на Покровському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: 24 ОМБр

З початку доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Богданове Чернігівської області; Хлібороб, Манухівка, Бруски, Кореньок, Біла Береза, Гірки Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулася одна атака ворожих військ. Крім того, ворог завдав десять авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів, ще три боєзіткнення тривають. Ворог намагається прорватись у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр, два боєзіткнення тривають.

П’ять разів окупанти намагались йти вперед на Слов’янському напрямку, агресор атакував у районах Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку агресор один раз йшов вперед у бік Ступочок, був зупинений нашими воїнами.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. Одне боєзіткнення досі триває. Авіація противника завдала удару по Костянтинівці.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське. Сили оборони відбили шість ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку боєзіткнень на даний час не зафіксовано. Авіаударів зазнали населені пункти Залізничне й Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили штурмову дію загарбників у районі Лобкового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитись до наших оборонців.

На решті напрямків – без особливих змін.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies