Від початку доби на фронті відбулося 70 боєзіткнень, 24 - на Покровському напрямку

З початку доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Богданове Чернігівської області; Хлібороб, Манухівка, Бруски, Кореньок, Біла Береза, Гірки Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулася одна атака ворожих військ. Крім того, ворог завдав десять авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів, ще три боєзіткнення тривають. Ворог намагається прорватись у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр, два боєзіткнення тривають.

П’ять разів окупанти намагались йти вперед на Слов’янському напрямку, агресор атакував у районах Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку агресор один раз йшов вперед у бік Ступочок, був зупинений нашими воїнами.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. Одне боєзіткнення досі триває. Авіація противника завдала удару по Костянтинівці.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське. Сили оборони відбили шість ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку боєзіткнень на даний час не зафіксовано. Авіаударів зазнали населені пункти Залізничне й Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили штурмову дію загарбників у районі Лобкового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитись до наших оборонців.

На решті напрямків – без особливих змін.