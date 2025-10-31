Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
57 регіонів Росії зіткнулися з дефіцитом нафтопродуктів після українських ударів

Атакують і засоби ППО.

57 регіонів Росії зіткнулися з дефіцитом нафтопродуктів після українських ударів
Дефіцит нафтопродуктів виник у 57 регіонів Росії. Також там заборонили їх експорт аж до кінця року. Все це – наслідки українських атак, повідомив на зустрічі з журналістами голова СБУ Василь Малюк.

Україна б'є по законних цілях і, за словами очільника СБУ, не планує припиняти. Для цього є нові способи і засоби.

Також українськи сили атакують найбільш ефективну російську ППО – системи "Панцир". Росія виробляє 30 таких систем в рік, а Україна знищила близько чотирьох десятків. 

Малюк сказав, що українці дізнаватимуться про успішні удари постфактум. Він додав, що є план і карта цих об'єктів. Деякі удари, за його словами, були дуже успішними, деякі – просто успішними, деякі невдалися.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку сказав, що Україна знає вартість своїх операцій. 
