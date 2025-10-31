57 регіонів Росії зіткнулися з дефіцитом нафтопродуктів після українських ударів

Дефіцит нафтопродуктів виник у 57 регіонів Росії. Також там заборонили їх експорт аж до кінця року. Все це – наслідки українських атак, повідомив на зустрічі з журналістами голова СБУ Василь Малюк.

Україна б'є по законних цілях і, за словами очільника СБУ, не планує припиняти. Для цього є нові способи і засоби.

Також українськи сили атакують найбільш ефективну російську ППО – системи "Панцир". Росія виробляє 30 таких систем в рік, а Україна знищила близько чотирьох десятків.

Малюк сказав, що українці дізнаватимуться про успішні удари постфактум. Він додав, що є план і карта цих об'єктів. Деякі удари, за його словами, були дуже успішними, деякі – просто успішними, деякі невдалися.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку сказав, що Україна знає вартість своїх операцій.