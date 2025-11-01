Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
РФ вбила та поранила цивільних у Марганці на Дніпропетровщині

Окупанти атакували FPV-дроном цивільних.

РФ вбила та поранила цивільних у Марганці на Дніпропетровщині
руїни у Марганці на Дніпропетровщині
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські окупанти атакували FPV-дроном Марганець Дніпропетровської області, унаслідок обстрілу загинув чоловік, жінка зазнала поранень.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"У Марганці загинув 58-річний чоловік. Трагедія сталася через ворожу атаку FPV-дроном", — йдеться у повідомленні.

Також поранень зазнала 54-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
