РФ вбила та поранила цивільних у Марганці на Дніпропетровщині

Російські окупанти атакували FPV-дроном Марганець Дніпропетровської області, унаслідок обстрілу загинув чоловік, жінка зазнала поранень.
Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"У Марганці загинув 58-річний чоловік. Трагедія сталася через ворожу атаку FPV-дроном", — йдеться у повідомленні.
Також поранень зазнала 54-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
- Російська армія атакувала Дніпропетровську область "Градами". Під обстрілами опинилися Нікопольський і Синельниківський райони.