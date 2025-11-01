РФ вбила та поранила цивільних у Марганці на Дніпропетровщині

Також поранень зазнала 54-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

"У Марганці загинув 58-річний чоловік. Трагедія сталася через ворожу атаку FPV-дроном", — йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

руїни у Марганці на Дніпропетровщині

