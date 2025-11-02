Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ЗМІ: полонені з КНДР просять передати їх Південній Кореї

Двоє південнокорейських солдатів виконували завдання снайпера-розвідника та стрільця

Полонений північнокорейський солдат
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Двоє військовослужбовців КНДР, захоплених Силами оборони України під час бойових дій у Курській області, звернулися з офіційним проханням передати їх Південній Кореї. 

Про це повідомляє DW із посиланням на агентство AFP.

За даними південнокорейської правозахисної організації Gyeore-eol Nation United, прохання пролунало під час запису інтерв’ю для документального фільму, який координували правозахисники. 

Один із військовополонених уже раніше висловлював бажання переїхати до Республіки Корея — ще під час візиту південнокорейського депутата у лютому цього року.

Полонених північнокорейців — 26-річного Рі та 21-річного Пека — було захоплено на початку 2025 року спільними зусиллями бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ  та підрозділів десантно-штурмових військ. 

За словами затриманих, вони є військовими Головного розвідувального управління армії КНДР  і виконували завдання снайпера-розвідника та стрільця відповідно.

Рі розповів, що прибув до Владивостока 10 жовтня 2024 року, після чого разом із підрозділом був перекинутий до Курської області для участі у бойових діях на боці Росії. До цього вони працювали у провінції Джаганг, допомагаючи ліквідовувати наслідки повені.

Після появи інформації про полонених, Сеул заявив про готовність прийняти їх — у разі добровільної згоди. Конституція Південної Кореї розглядає всіх мешканців Корейського півострова як своїх громадян, що відкриває юридичну можливість для прийому військовополонених.

За оцінками українських джерел, втрати військ КНДР під час операцій на боці Росії у Курській області становлять понад 6 тисяч убитими та пораненими.
