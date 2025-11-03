Росіяни дронами атакували Миколаївщину. Горів супермаркет, пошкоджені СТО та авто (оновлено)

Через обстріли відключали світло, але всіх споживачів заживили.

У ніч на 3 листопада росіяни атакували Миколаївську область безпілотниками. Горів супермаркет, пошкоджені СТО, авто та вікна у будинку. Над областю знешкодили 18 безпілотників.

Про це написав начальник ОВА Віталій Кім та в ДСНС.

Уночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed", внаслідок чого є пошкодження енергетичної інфраструктури. Відбулось відключення світла в 12 населених пунктах, але всіх споживачів вдалося заживити.

Також близько 02:58 ворог атакував обласний центр БпЛА типу "Shahed". Виникла пожежа в господарському супермаркеті, яку рятувальники ліквідували. Крім того, пошкоджено будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку.

Оновлення. За даними ДСНС, площа пожежі супермаркету склала близько 2000 кв. м. Кім уточнив, що над обалстю знешкодили 18 ударних БпЛА типу "Shahed 131/136" і безпілотників-імітаторів різних типів

Учора ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду.

Всюди минулося без постраждалих.

Фото: ДСНС Рятувальник на місці атаки