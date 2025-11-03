Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни дронами атакували Миколаївщину. Горів супермаркет, пошкоджені СТО та авто (оновлено)

Через обстріли відключали світло, але всіх споживачів заживили. 

Росіяни дронами атакували Миколаївщину. Горів супермаркет, пошкоджені СТО та авто (оновлено)
Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС

У ніч на 3 листопада росіяни атакували Миколаївську область безпілотниками. Горів супермаркет, пошкоджені СТО, авто  та вікна у будинку. Над областю знешкодили 18 безпілотників.

Про це написав начальник ОВА Віталій Кім та в ДСНС

Уночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed", внаслідок чого є пошкодження енергетичної інфраструктури. Відбулось відключення світла в 12 населених пунктах, але всіх споживачів вдалося заживити. 

Також близько 02:58 ворог атакував обласний центр БпЛА типу "Shahed". Виникла пожежа в господарському супермаркеті, яку рятувальники ліквідували. Крім того, пошкоджено будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. 

Оновлення. За даними ДСНС, площа пожежі супермаркету склала близько 2000 кв. м. Кім уточнив, що над обалстю знешкодили 18 ударних БпЛА типу "Shahed 131/136" і безпілотників-імітаторів різних типів

Учора ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. 

Всюди минулося без постраждалих. 

Рятувальник на місці атаки
Фото: ДСНС
Рятувальник на місці атаки

  • 1 листопада росіяни вдарили по Миколаєву балістичною ракетою. Загинула людина. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies