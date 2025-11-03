За тиждень прикордонники знищили 6 танків та 13 ББМ армії РФ

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

З 27 жовтня по 2 листопада українські прикордонники знищили :

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також за цей час знищили маломірний плавзасіб.

