За тиждень прикордонники знищили 6 танків та 13 ББМ армії РФ

Також за цей час знищили маломірний плавзасіб.

Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 6 танків та 9 одиниць артилерії окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 27 жовтня по 2 листопада українські прикордонники знищили:

  • танки - 6

  • артилерія - 9

  • бойові броньовані машини – 13

  • БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 94

  • склади БК та ПММ – 12

  • автомобільна та спецтехніка - 178

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ, РЕР та РЛС – 188

  • БпЛА тактичного рівня - 723

  • позиції та укриття ворога – 758

  • маломірні плавзасоби - 1

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
