За тиждень прикордонники знищили 6 танків та 13 ББМ армії РФ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 6 танків та 9 одиниць артилерії окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 27 жовтня по 2 листопада українські прикордонники знищили:
-
танки - 6
-
артилерія - 9
-
бойові броньовані машини – 13
-
БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 94
-
склади БК та ПММ – 12
-
автомобільна та спецтехніка - 178
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ, РЕР та РЛС – 188
-
БпЛА тактичного рівня - 723
-
позиції та укриття ворога – 758
-
маломірні плавзасоби - 1