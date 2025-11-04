В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоПодії

Судитимуть колишню інспекторку поліції, яка в нетверезому стані вчинила смертельну ДТП

Поліцейська за кермом Volkswagen Tiguan врізалася в бетонну огорожу. Одна із трьох пасажирів загинула на місці.

Фото: MFA_Ukraine / twitter

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої інспекторки сектору реагування Чернівецького районного управління поліції, яка, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, порушила правила дорожнього руху та спричинила смертельну ДТП.

Як зазначає прокуратура, вночі 28 липня 2025 року в м. Новоселиця поліцейська, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом «Volkswagen Tiguan», врізалася в бетонну огорожу.

У салоні перебувало троє пасажирів. Внаслідок зіткнення одна з них загинула на місці, інші пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості.
Теми: , ,
