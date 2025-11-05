У Краматорську затримали наркозалежного за підозрою у коригуванні ударів ворога

У Краматорську Донецької області затримали наркозалежного за підозрою у коригуванні ударів ворога, передає СБУ.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 32-річний наркозалежний з прифронтового міста, який у Телеграм-каналах закликав окупантів захопити райцентр.

Після проходження інструктажу від ФСБ, фігурант почав відстежувати локації запасних командних пунктів та блокпостів українських захисників.

Крім цього, він стежив за маршрутами руху колон Сил оборони, які прямували у бік фронту.

Щоб зібрати координати, фігурант щоденно робив розвідувальні вилазки по прифронтовій місцевості та записував «потрібні» геолокації на свій смартфон.

Далі він передавав ці відомості співробітнику ФСБ, особу якого вже встановила Служба безпеки.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували розвідактивність агента і затримали його за місцем проживання. Одночасно було проведено спецзаходи для убезпечення позицій та маршрутів переміщення Сил оборони.

Під час обшуків у агента вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.