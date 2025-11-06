США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Головне за ніч та ранок четверга, 6 листопада: майже 280 боєзіткнень, ситуація в Покровську

Нічна повітряна атака, 276 бойових зіткнень, бої на Покровському таОлександрівському напрямках, ворожі обстріли, наслідки тайфуну на Філіппінах.

Головне за ніч та ранок четверга, 6 листопада: майже 280 боєзіткнень, ситуація в Покровську

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 276 боїв, з них понад третина (100) – на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу штурмову дію у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Піддубне, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 170 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії ворога склали близько 1 147 740 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 6 листопада російські війська масовано атакували дронами місто Кам'янське на Дніпропетровщині. Постраждали восьмеро людей.

У місті виникли кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Уночі ППО знешкодила 108 ворожих дронів, але 27 БпЛА влучили.

Загалом РФ запустила по Україні 135 безпілотників.

У Головному управлінні розвідки МО України розповіли, що рух спротиву "Свобода Росії" спалив на території держави-агресора десятки локомотивів.

"Рух спротиву кремлівському режиму “Свобода Росії” провів серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури противника", – йдеться у повідомленні ГУР. Там додали, що ці партизани активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ.

Цілями ударів стали локомотиви, які росіяни використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України.

На Філіппінах внаслідок тайфуну Калмегі загинули не менше 117 людей, ще 127 вважають зниклими безвісти, повідомляє NBС News.

Президент Фердинанд Маркос оголосив у країні надзвичайний стан: Філіпінни ближче до вихідних очікують на ще один шторм, Уван, який загрожує 10 з 12 провінцій, передає BBC.

Більшість жертв тайфуну – мешканці центральної, найнаселенішої провінції Себу. Деякі люди, рятуючись від води, вилазили на дахи і чекали на порятунок. Місцеві розповідали, що вода затопила перші поверхи будинків за лічені хвилини.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
