Головне за ніч та ранок четверга, 6 листопада: майже 280 боєзіткнень, ситуація в Покровську

Нічна повітряна атака, 276 бойових зіткнень, бої на Покровському таОлександрівському напрямках, ворожі обстріли, наслідки тайфуну на Філіппінах.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 276 боїв, з них понад третина (100) – на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу штурмову дію у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Піддубне, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 170 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії ворога склали близько 1 147 740 осіб.

У ніч на 6 листопада російські війська масовано атакували дронами місто Кам'янське на Дніпропетровщині. Постраждали восьмеро людей.

У місті виникли кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Уночі ППО знешкодила 108 ворожих дронів, але 27 БпЛА влучили.

Загалом РФ запустила по Україні 135 безпілотників.

У Головному управлінні розвідки МО України розповіли, що рух спротиву "Свобода Росії" спалив на території держави-агресора десятки локомотивів.

"Рух спротиву кремлівському режиму “Свобода Росії” провів серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури противника", – йдеться у повідомленні ГУР. Там додали, що ці партизани активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ.

Цілями ударів стали локомотиви, які росіяни використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України.

На Філіппінах внаслідок тайфуну Калмегі загинули не менше 117 людей, ще 127 вважають зниклими безвісти, повідомляє NBС News.

Президент Фердинанд Маркос оголосив у країні надзвичайний стан: Філіпінни ближче до вихідних очікують на ще один шторм, Уван, який загрожує 10 з 12 провінцій, передає BBC.

Більшість жертв тайфуну – мешканці центральної, найнаселенішої провінції Себу. Деякі люди, рятуючись від води, вилазили на дахи і чекали на порятунок. Місцеві розповідали, що вода затопила перші поверхи будинків за лічені хвилини.

Тримаймося!