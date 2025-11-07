Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння

Це новий етап – від виробництва «для себе» до контрольованого продажу партнерам, щоб залучати кошти у власну оборонку.

Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння. 

Про це повідомили на зустрічі з журналістами секретар РНБО Рустем Умєров і радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, передає кореспондент LB.UA.

Це новий етап – від виробництва «для себе» до контрольованого продажу партнерам, щоб залучати кошти у власну оборонку, йшлося на зустрічі.

За словами Камишіна, український оборонно-промисловий комплекс сьогодні має спроможність близько 35 мільярдів доларів на рік. При цьому фінансування покриває максимум половину реального виробничого потенціалу української оборонки. 

Камишін повідомив, що 2025 став роком масштабного розгортання виробництва далекобійних засобів ураження, а у 2026-му очікується подальше зростання обсягів — на 2026 рік лише далекобійні спроможності оцінюються у понад 35 мільярдів доларів. Вся ж галузь може сягнути 60 млрд доларів, сказав радник президента зі стратегічних питань.

Такий обсяг коштів Україна не зможе зібрати ані з бюджету, ані за рахунок допомоги партнерів, зазначив Камишін. Тому, за його словами, частина виробництва працюватиме на контрольований експорт до дружніх країн – це інструмент самофінансування. Це дозволить зберегти виробничі темпи, робочі місця та залучити валютну виручку у сектор оборони.

Як повідомив Умєров, на експорт підуть передусім українські безпілотні системи – повітряні, наземні та морські. Для цього, в тому числі, створюються спільні проєкти за «данською моделлю», Build in Ukraine, Build with Ukraine. Це означає, що партнери інвестують у виробництво зброї в Україні або у спільні виробничі потужності на своїй території.

Ключова ідея – надлишкові спроможності не повинні простоювати: частина продукції йде на фронт, частина – на експорт. Отримані мита та податки стають ресурсом для нових контрактів на користь Сил безпеки та оборони, сказав Умєров.Така модель дозволяє одночасно озброювати Сили оборони та розвивати економіку оборони.

При цьому держава зберігає повний контроль за кінцевим користувачем зброї. РНБО формує та оновлює вичерпний перелік країн, до яких дозволено експортувати українську зброю. Перші, хто увійде до переліку, це країни, з якими Україна підписала безпекові угоди, сказав Умєров.

Надалі жодна одиниця продукції не може бути перепродана без відома України – діє післяекспортний контроль, в тому числі із залученням розвідки.

За словами секретаря РНБО, пріоритет – фронт. Якщо Збройним Силам терміново потрібна ця зброя, дозвіл на експорт може бути зупинений або скасований. Безпека і потреби війська завжди важливіші за будь-які експортні контракти.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies