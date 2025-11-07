Це новий етап – від виробництва «для себе» до контрольованого продажу партнерам, щоб залучати кошти у власну оборонку.

Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння.

Про це повідомили на зустрічі з журналістами секретар РНБО Рустем Умєров і радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, передає кореспондент LB.UA.

Це новий етап – від виробництва «для себе» до контрольованого продажу партнерам, щоб залучати кошти у власну оборонку, йшлося на зустрічі.

За словами Камишіна, український оборонно-промисловий комплекс сьогодні має спроможність близько 35 мільярдів доларів на рік. При цьому фінансування покриває максимум половину реального виробничого потенціалу української оборонки.

Камишін повідомив, що 2025 став роком масштабного розгортання виробництва далекобійних засобів ураження, а у 2026-му очікується подальше зростання обсягів — на 2026 рік лише далекобійні спроможності оцінюються у понад 35 мільярдів доларів. Вся ж галузь може сягнути 60 млрд доларів, сказав радник президента зі стратегічних питань.

Такий обсяг коштів Україна не зможе зібрати ані з бюджету, ані за рахунок допомоги партнерів, зазначив Камишін. Тому, за його словами, частина виробництва працюватиме на контрольований експорт до дружніх країн – це інструмент самофінансування. Це дозволить зберегти виробничі темпи, робочі місця та залучити валютну виручку у сектор оборони.

Як повідомив Умєров, на експорт підуть передусім українські безпілотні системи – повітряні, наземні та морські. Для цього, в тому числі, створюються спільні проєкти за «данською моделлю», Build in Ukraine, Build with Ukraine. Це означає, що партнери інвестують у виробництво зброї в Україні або у спільні виробничі потужності на своїй території.

Ключова ідея – надлишкові спроможності не повинні простоювати: частина продукції йде на фронт, частина – на експорт. Отримані мита та податки стають ресурсом для нових контрактів на користь Сил безпеки та оборони, сказав Умєров.Така модель дозволяє одночасно озброювати Сили оборони та розвивати економіку оборони.

При цьому держава зберігає повний контроль за кінцевим користувачем зброї. РНБО формує та оновлює вичерпний перелік країн, до яких дозволено експортувати українську зброю. Перші, хто увійде до переліку, це країни, з якими Україна підписала безпекові угоди, сказав Умєров.

Надалі жодна одиниця продукції не може бути перепродана без відома України – діє післяекспортний контроль, в тому числі із залученням розвідки.

За словами секретаря РНБО, пріоритет – фронт. Якщо Збройним Силам терміново потрібна ця зброя, дозвіл на експорт може бути зупинений або скасований. Безпека і потреби війська завжди важливіші за будь-які експортні контракти.