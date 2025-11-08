Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: на фронті зафіксовано понад 180 боєзіткнень, Покровський напрямок найважчий

Учора ворог завдав понад 70 авіаударів та один ракетний. Загалом РФ здіснила майже 5 тисяч обстрілів.

Генштаб: на фронті зафіксовано понад 180 боєзіткнень, Покровський напрямок найважчий
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1 354-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував десять ракет, скинув 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 923 обстріли, зокрема 148 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Яблукове, Рівнопілля, Червоне, Залізничне, Новоандріївка, Преображенка Запорізької області.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Противник завдав восьми авіаційних ударів, загалом скинув 19 керованих авіаційних бомб та здійснив 187 артилерійських обстрілів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Дворічанського.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське, Зарічне та у напрямку населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Григорівка, Званівка, Виїмка. Загалом минулої доби відбулося 14 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Міньківки та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурмові дії у районах населених пунктів Вербове, Січневе, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Нововасилівське, Рибне, Новомиколаївка та у напрямку Єгорівки і Тернуватого.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1 190 осіб. Сили оборони України також знешкодили одну бойову броньовану машину, 20 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один вертоліт, 250 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (кількість уточнюється) та 72 одиниці автомобільної техніки противника.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies