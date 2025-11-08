Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві запроваджено екстрені відключення світла на тлі російської масованої атаки (оновлено)

Росіяни б'ють "Кинджалами", "шахедами" та балістикою.

У Києві запроваджено екстрені відключення світла на тлі російської масованої атаки (оновлено)
Відключення світла
Фото: ДТЕК у Telegram

За розпорядженням Укренерго, у Києві внаслідок масованої атаки росіян вночі на 8 листопада запроваджено екстрені відключення електроенергії, графіки не діють.

Про це повідомляє ДТЕК "Київські електромережі" на своєму сайті.

Росіяни упродовж вечора та ночі обстрілюють Україну крилатими та балістичними ракетами, "Кинджалами" та ударними безпілотниками. Вибухи лунали на Київщині, у Дніпрі та Харкові.

Оновлення. Екстрені відключення запроваджені також у Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях.
