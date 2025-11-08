США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ЗМІ: Єврокомісія і Брюссель не змогли домовитися щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Бельгійська сторона вимагає юридичних гарантій, щоб уникнути можливих позовів з боку Росії.

ЗМІ: Єврокомісія і Брюссель не змогли домовитися щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія та уряд Бельгії не досягли прориву в переговорах про використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України, повідомляє Euronews із посиланням на джерела.  

Технічна зустріч між представниками Комісії та уряду Бельгії відбулася у п’ятницю, 7 листопада, але суперечності залишилися.

Єврокомісія наполягає на плані залучити близько €140 млрд, заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear, тоді як бельгійська сторона вимагає юридичних гарантій, щоб уникнути ризиків і можливих позовів з боку Росії після війни.

Бельгія також висловлює занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій від Єврокомісії. Остаточне рішення щодо механізму фінансування мають ухвалити на саміті ЄС у грудні. Часу для узгодження позицій залишається дедалі менше.
