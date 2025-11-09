Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоВійна

Кулеба: близько 100 тисяч абонентів на Харківщині залишаються без світла, водо- та теплопостачання

Для відновлення роботи обладнання потрібен час.

Кулеба: близько 100 тисяч абонентів на Харківщині залишаються без світла, водо- та теплопостачання
Фото: Telegram/Zelenskiy

Станом на 13:00 9 листопада близько 100 тисяч абонентів у Харківській області залишаються без електроенергії, водо- та теплопостачання. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, масштаби руйнувань є значними, і для відновлення роботи обладнання потрібен час. 

"Наразі без світла, водо- та теплопостачання залишаються близько 100 тисяч абонентів. Працюють Пункти Незламності. Метрополітен функціонує в режимі укриття. Громадський наземний транспорт продовжує перевезення людей", — йдеться у повідомленні.

Кулеба також наголосив, що попри складну ситуацію з електропостачанням та перебої з напругою, залізничне сполучення з Харківщиною та Полтавщиною залишається стабільним.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies