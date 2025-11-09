Кулеба: близько 100 тисяч абонентів на Харківщині залишаються без світла, водо- та теплопостачання

Станом на 13:00 9 листопада близько 100 тисяч абонентів у Харківській області залишаються без електроенергії, водо- та теплопостачання.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
За словами Кулеби, масштаби руйнувань є значними, і для відновлення роботи обладнання потрібен час.
"Наразі без світла, водо- та теплопостачання залишаються близько 100 тисяч абонентів. Працюють Пункти Незламності. Метрополітен функціонує в режимі укриття. Громадський наземний транспорт продовжує перевезення людей", — йдеться у повідомленні.
Кулеба також наголосив, що попри складну ситуацію з електропостачанням та перебої з напругою, залізничне сполучення з Харківщиною та Полтавщиною залишається стабільним.
- Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ 8 листопада на енергооб’єкти у низці регіонів України ввели аварійні відключення електроенергії. Росія завдала наймасованішого удару по ТЕС від початку війни. У результаті ПАТ «Центренерго» заявило, що їхні станції повністю зупинилися.