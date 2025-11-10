До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія обстріляла Приозерне на Херсонщині

65-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію. 

Російська армія обстріляла Приозерне на Херсонщині
Фото: З відкритих джерел

Російська армія обстріляла сьогодні селище Приозерне Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

“Орієнтовно о 13:00 російські окупанти обстріляли Приозерне Херсонської громади”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки 65-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію. 

Постраждалого доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і надають йому допомогу.

  • Окупанти вдарили раніше по Корабельному району Херсона, поранено дві жінки. Зокрема, під ударами опинилась будівля наукової установи. 
  • Вчора російські окупаційні війська атакували з безпілотника літню жительку Херсона. Через скидання боєприпасу з дрона 87-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та поранення тулуба. 
﻿
