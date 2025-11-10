Російська армія обстріляла Приозерне на Херсонщині

65-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.

Фото: З відкритих джерел

Російська армія обстріляла сьогодні селище Приозерне Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

“Орієнтовно о 13:00 російські окупанти обстріляли Приозерне Херсонської громади”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки 65-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.

Постраждалого доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і надають йому допомогу.