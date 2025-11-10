Російська армія обстріляла Приозерне на Херсонщині

Російська армія обстріляла сьогодні селище Приозерне Херсонської області.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
“Орієнтовно о 13:00 російські окупанти обстріляли Приозерне Херсонської громади”, – йдеться у повідомленні.
Унаслідок ворожої атаки 65-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.
Постраждалого доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і надають йому допомогу.
- Окупанти вдарили раніше по Корабельному району Херсона, поранено дві жінки. Зокрема, під ударами опинилась будівля наукової установи.
- Вчора російські окупаційні війська атакували з безпілотника літню жительку Херсона. Через скидання боєприпасу з дрона 87-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та поранення тулуба.