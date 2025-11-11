Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
ГоловнаСуспільствоПодії

"Енергоатом" після викриття корупції заявив, що "випадок" не вплинув на його активи і фінансовий стан

Компанія також стверджує, що безпека АЕС під контролем. 

"Енергоатом" після викриття корупції заявив, що "випадок" не вплинув на його активи і фінансовий стан

НАЕК "Енергоатом" через день після публікації резонансного розслідування НАБУ і САП про корупцію в цій компанії заявив, що "випадок" не зашкодив активам і фінансовому стану. 

Компанія стверджує, що це не вплинуло на виконання виробничих планів і безпеку експлуатації атомних станцій. За даними НАБУ, посадовець (станом на зараз – колишній) "Енергоатому" в змові з також уже колишнім радником міністра енергетики змушували керівників АЕС збирати частину відкатів, інакше відмовляли їм у наданні коштів на потреби станцій.

"Акціонерне товариство «НАЕК «Енергоатом» повідомляє, що колектив товариства працює у посиленому режимі, забезпечуючи стабільне виробництво близько 60% електроенергії країни – тієї енергії, яка щоденно тримає світло в домівках мільйонів українців, підтримує промисловість", – заявили в НАЕК.

Там додали, що компанія вже почала підготовку до планових ремонтів енергоблоків. 

Операція "Мідас"

Вранці 10 листопада джерела Української правди повідомили про проведення обшуків у бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»" Тимура Міндіча. Сам він встиг виїхати з України за декілька годин до того, як до його київського помешкання завітали співробітники НАБУ.

Того ж дня НАБУ опублікувало заяву про викриття високорівневої злочинної організації в сфері оборони і енергетики. Двоє ключових фігурантів – радник міністра енергетики-експомічник підозрюваного в державній зраді депутата Андрія Деркача та виконавчий директор відділу фізичного захисту "Енергоатому" – розробили схему відкатів з кожного контрагента, який надавав компанії послуги або товари. Сума варіювалася від 10 % до 15 %. НАЕК практикує післяплату, тож контрагенти в разі відмови не отримували би оплату за вже поставлені товари та послуги, а також позбулися б статусу надавача послуг.

Гроші, а це сотні мільйонів доларів, відмивали через офіс Деркача в Києві. Кошти легалізовували через компанії-нерезиденти та людей, які перебували поза межами України.

Двоє головних фігурантів на плівках прослуховування фігурують як Тенор і Рокет. Організатором схеми ж є людина з кодовим ім'ям Карлсон. За даними нардепа Ярослава Железняка, це – Тимур Міндіч. НАБУ анонсувало третю частину відео з перехопленими розмовами, присвячену організатору. Офіційно даних, що дозволили б встановити його особу, поки немає.

Більше на цю тему: "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies