"Енергоатом" після викриття корупції заявив, що "випадок" не вплинув на його активи і фінансовий стан

НАЕК "Енергоатом" через день після публікації резонансного розслідування НАБУ і САП про корупцію в цій компанії заявив, що "випадок" не зашкодив активам і фінансовому стану.

Компанія стверджує, що це не вплинуло на виконання виробничих планів і безпеку експлуатації атомних станцій. За даними НАБУ, посадовець (станом на зараз – колишній) "Енергоатому" в змові з також уже колишнім радником міністра енергетики змушували керівників АЕС збирати частину відкатів, інакше відмовляли їм у наданні коштів на потреби станцій.

"Акціонерне товариство «НАЕК «Енергоатом» повідомляє, що колектив товариства працює у посиленому режимі, забезпечуючи стабільне виробництво близько 60% електроенергії країни – тієї енергії, яка щоденно тримає світло в домівках мільйонів українців, підтримує промисловість", – заявили в НАЕК.

Там додали, що компанія вже почала підготовку до планових ремонтів енергоблоків.

Операція "Мідас"

Вранці 10 листопада джерела Української правди повідомили про проведення обшуків у бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»" Тимура Міндіча. Сам він встиг виїхати з України за декілька годин до того, як до його київського помешкання завітали співробітники НАБУ.

Того ж дня НАБУ опублікувало заяву про викриття високорівневої злочинної організації в сфері оборони і енергетики. Двоє ключових фігурантів – радник міністра енергетики-експомічник підозрюваного в державній зраді депутата Андрія Деркача та виконавчий директор відділу фізичного захисту "Енергоатому" – розробили схему відкатів з кожного контрагента, який надавав компанії послуги або товари. Сума варіювалася від 10 % до 15 %. НАЕК практикує післяплату, тож контрагенти в разі відмови не отримували би оплату за вже поставлені товари та послуги, а також позбулися б статусу надавача послуг.

Гроші, а це сотні мільйонів доларів, відмивали через офіс Деркача в Києві. Кошти легалізовували через компанії-нерезиденти та людей, які перебували поза межами України.

Двоє головних фігурантів на плівках прослуховування фігурують як Тенор і Рокет. Організатором схеми ж є людина з кодовим ім'ям Карлсон. За даними нардепа Ярослава Железняка, це – Тимур Міндіч. НАБУ анонсувало третю частину відео з перехопленими розмовами, присвячену організатору. Офіційно даних, що дозволили б встановити його особу, поки немає.

