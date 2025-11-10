В "Енергоатомі" прокоментували проведення обшуків НАБУ та САП

У НАЕК "Енергоатом" підтвердили про проведення обшуків співробітниками НАБУ і САП та запевнили, що співпрацюють зі слідством.
Про це повідомили на сайті "Енергоатму".
"Енергоатом інформує, що 10 листопада в офісі товариства проводяться слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", — ідеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" наголосили, що повністю співпрацюють зі слідчими органами, надають всі запитувані матеріали та сприяють об’єктивному і прозорому розслідуванню.
"Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин", – запевнили у компанії.
- Уранці 10 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Обшуки зокрема проходили у колишнього міністра енергетики, а нині – міністра юстиції Германа Галущенка.
- Зазначається, що учасники цієї організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
- Національне антикорбюро провело обшуки по справі "Мідас", на розслідування якої кинули сили всіх детективів. Слідство триває вже 15 місяців, в його межах сьогодні провели понад сім десятків обшуків.
- За даними НАБУ, незаконно отримані гроші відмивалися через офіс екснардепа-зрадника Деркача в Києві.