В "Енергоатомі" прокоментували проведення обшуків НАБУ та САП

У НАЕК "Енергоатом" підтвердили про проведення обшуків співробітниками НАБУ і САП та запевнили, що співпрацюють зі слідством.

Про це повідомили на сайті "Енергоатму".

"Енергоатом інформує, що 10 листопада в офісі товариства проводяться слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", — ідеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що повністю співпрацюють зі слідчими органами, надають всі запитувані матеріали та сприяють об’єктивному і прозорому розслідуванню.

"Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин", – запевнили у компанії.

Уранці 10 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.

Обшуки зокрема проходили у колишнього міністра енергетики, а нині – міністра юстиції Германа Галущенка.

Зазначається, що учасники цієї організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорбюро провело обшуки по справі "Мідас", на розслідування якої кинули сили всіх детективів. Слідство триває вже 15 місяців, в його межах сьогодні провели понад сім десятків обшуків.