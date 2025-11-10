У САП перевіряють можливий витік даних досудового розслідування НАБУ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.
Про це повідомляє пресслужба САП.
Рішення ухвалене вранці 10 листопада.
Як повідомляють в антикорупційній прокуратурі, підставою для розслідування став рапорт одного з прокурорів САП, який здійснює процесуальне керівництво у справі масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших проваджень.
Службове розслідування проводить відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень.
- Вранці 10 листопада Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до київського помешкання бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»" Тимура Міндіча.
- Водночас, за інформацією ЗМІ, самого Міндіча вдома не було. Імовірно, він виїхав за кілька годин до візиту детективів. Як стверджують джерела, бізнесмен покинув територію країни.
- НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного держпідприємства АТ "НАЕК Енергоатом". Учасники схеми систематично отримували від контрагентів компанії "відкати" в розмірі 10-15% від суми контрактів. Це давало змогу уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника.
- За даними НАБУ, незаконно отримані гроші відмивалися через офіс екснардепа-зрадника Деркача в Києві.