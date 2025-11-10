У САП перевіряють можливий витік даних досудового розслідування НАБУ

Підставою для розслідування став рапорт одного з прокурорів САП, який здійснює процесуальне керівництво у справі корупційної схеми у сфері енергетики.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Рішення ухвалене вранці 10 листопада.

Як повідомляють в антикорупційній прокуратурі, підставою для розслідування став рапорт одного з прокурорів САП, який здійснює процесуальне керівництво у справі масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших проваджень.

Службове розслідування проводить відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень.